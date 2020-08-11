Braga, Gaitan'ı transfer etti

Braga Kulübü, Lille ile yollarını ayıran Nico Gaitan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA
Braga, Gaitan'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 16:38
 Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Braga, Lille ile yollarını ayıran Nico Gaitan'ı kadrosuna kattı. 

Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için