Braga'dan Pendikspor'a transfer

Braga, 32 yaşındaki sol beki Nuno Sequeira için Pendikspor'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Braga'dan Pendikspor'a transfer
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02 Temmuz 2023 15:33
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, önemli bir transfere imza attı.

İstanbul temsilcisi, Braga'dan 32 yaşındaki sol bek Nuno Sequeira'yı kadrosuna kattı.

32 yaşındaki futbolcu için açıklamayı Braga yaptı ve kalıcı transfer için Pendikspor'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Braga, ayrıca Nuno Sequeira'ya gösterdiği bağlılık, özveri ve profesyonellik için teşekker ederek kariyerinde başarılar diledi.

Geçtiğimiz yıl Braga'da 39 maçta süre bulan Portekizli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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