Braga'dan Beşiktaş'a Tormena cevabı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Vitor Tormena için Braga'ya yaptığı teklif kabul görmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Braga'dan Beşiktaş'a Tormena cevabı
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26 Haziran 2023 16:11
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın öncelik olarak belirlediği stoper transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Braga'dan ayrılması beklenen Brezilyalı stoper Vitor Tormena için Beşiktaş, 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Haberde, Tormena konusunda en istekli kulübün Beşiktaş olduğu ancak yapılan teklifin Braga tarafından kabul edilmediğine değinildi.

4 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Ayrıca haberde, Braga Başkanı Antonio Salvador'un Tormena için 4 milyon euro civarında bir gelir beklediği ve oyuncu ile sözleşme yenileme ihtimalini de masada bulundurduğu kaydedildi.

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Braga formasıyla çıktığı 40 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.



 
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