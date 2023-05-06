Braga, Bruma'nın bonservisini istiyor

Türkiye'de ilk olarak Galatasaray ile kendisini ispatlayan, daha sonra ise Fenerbahçe forması ile büyük hayal kırıklığı yaratan Bruma, Braga'da küllerinden yeniden doğdu ve kariyer rotasını Portekiz'e kırdı.



BRUMA'DA BRAGA GELİŞMESİ



Galatasaray'ın önemli bir yatırımı olarak Türkiye'ye transfer olan Bruma, daha sonra ise 15 milyon euroya Alman ekibi Leipzig'e satılmıştı.



Bundesliga'da aradığını bulamayan ve inişli çıkışlı performanslar gösteren Portekizli kanat, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



Kariyerinde beklenen patlamayı bir türlü yapamayan 28 yaşındaki hücumcu, Fenerbahçe'deki çok kötü performansı ile hızlıca gözden düşmüş ve satın alma opsiyonu ile Braga'ya kiralanmıştı.



YENİ ADRES BRAGA



Kiralık olarak gittiği Braga'da 16 maça çıkan ve 3 gol ile 4 asist yapan Bruma, performansı ile Portekiz kulübünü memnun etti ve kalıcı sözleşmeye hak kazandı!



Portekiz'de lig şampiyonluğunun adaylarından olan Braga, önümüzdeki transfer döneminde Fenerbahçe ile masaya oturacak ve sıkı bir pazarlık ile Bruma transferine noktayı koyacak.







