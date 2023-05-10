Braga, Bruma için harekete geçiyor

Braga, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini almayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Braga, Bruma için harekete geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 18:15
Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı Armindo Bruma'nın bonservisini almak istiyor.

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

O'Jogo'da yer alan habere göre, Portekiz temsilsicinin Bruma'nın performansından memnun olduğu ve bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. Bruma'nın da Braga'da mutlu olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TEKLİFLERE AÇIK

 Fenerbahçe'nin ise 28 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri dinlemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

BRAGA PERFORMANSI

Braga'da şu ana dek 17 maçta süre alan Bruma, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe, sezon başında Portekizli futbolcuyu PSV Eindhoven'den kadrosuna katmış, daha sonra ise 4.250 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle Bruma'nın lisansını çıkartmamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery