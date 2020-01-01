Bradley: "NBA, bizim onu güçlendirdiğimiz gibi, bizi güçlendirme sorumluluğuna sahip"

Los Angeles Lakers oyuncusu Avery Bradley, grubunun lig ofisinden, yönetiminden ve sponsorlarından, NBA'in Orlando'da oynamaya dönmesinden önce siyahi topluluk için önemli konuları nasıl ele almayı planladıklarını duymaya istekli olduğunu söyledi.



Bradley ve oyuncuların koalisyonu, siyahi ön büro ve koç adayları için iyileştirilmiş işe alım uygulamaları ve siyahi topluluklara hizmet veren kuruluşlara yapılan bağışların yanı sıra, siyahilere ait işletmeler ve arena satıcılarıyla ortaklıklar istiyor:



"Medyada ne kadar yer alacağına bakılmaksızın, sosyal adaletsizlik hakkında konuşmak ve farkındalığı arttırmak yeterli değildir. Dünyadaki hiç kimsenin ırkçılığın farkında olmadığına inanacak kadar ben merkezli miyiz? Daha fazla bir şey söylememize gerek yok. Daha fazlasını başarmanın bir yolunu bulmalıyız. Bir marş sırasında protesto yapmak, tişört giymek harika şeyler, ama gerçek eylemlerin yapıldığını görmemiz gerekiyor."



NBA'de sekiz siyahi genel menajer var, ancak sadece dört tanesi basketbol kararları konusunda son yetkilere sahip. Yedi tane de siyahi başantrenör bulunuyor ve Toronto Raptors'daki Masai Ujiri, başkanlık ve basketbolda tam yetki sahibi.



"Oynamama eylemi, doğrudan sistemik ırkçılıkla savaşmaz. Ancak siyahi sporcular olmadan NBA'in bugün olduğu gibi olmayacağı gerçeğini vurgulayan bir şey. Lig, topluluklarımıza karşı, bizi güçlendirme konusunda bir sorumluluğa sahip. Tıpkı bizim NBA markasını güçlü hale getirdiğimiz gibi."



