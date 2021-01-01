Bradley: "KOVID-19'dan ötürü çok gergindim..."

Miami Heat guardı Avery Bradley, koronavirüsten iyileşme sürecinde "çok gergin" hissettiği için, artık rahatladığını söyledi.



Bradley, aile üyelerinin virüsü kapmalarına engel olmak adına, yaklaşık iki hafta boyunca kendilerinden uzak kalmıştı. Veteran oyuncu, geçtiğimiz sezon Orlando'da düzenlenen NBA sezonuna katılmamaya karar veren oyuncular arasında yer almıştı.



30 yaşındaki oyuncu, Sun Herald ile yaptığı röportajda şunları söyledi:



"Gerçekten gergindim. Evimde kimsenin KOVID kapmamış olması bir lütuf oldu resmen. Virüsün hala ortalıkta olduğunu bilmek sinir bozucuydu. Zor bir dönemdi. Benim ve ailem için zordu ama üstesinden geliyoruz. Çocuklarımın kapmadığından ötürü çok mutluyum, eşimde de yoktu. Ve bu beni çok daha iyi hissettirdi.



Ama 11 gün ailemin yanında olmamak, onları görememek, çocuklarıma ve eşime sarılamamak, çok zordu... Artık her şeyin bittiğine çok seviniyorum."



Bradley, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının yanı sıra, bir diz sakatlığı ve kendisini Mart ayı başlarına kadar kenarda tutması beklenen bir baldır kası gerginliği sebebiyle, bu sezon yalnızca 10 maçta yer alabilmişti.



Los Angeles Lakers'la geçtiğimiz sezon bir şampiyonluk yüzüğü kazanmış olan Bradley, Miami ile bu sezon 8.5 sayı, 1.8 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalıyor.



