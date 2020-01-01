Bradley: "Heat'e iyi uyum sağlayacağımı, hep düşünmüşümdür"

Miami Heat'in yeni guardı Avery Bradley, Los Angeles Lakers'tan ayrılma arzusunu açıklarken Heat kültürüne övgüde bulundu.



Bradley, bu ölü sezonda Lakers ile oyuncu opsiyonunu reddetmiş ve daha iyi bir rol edinmek umuduyla, yeteneklerini Heat'e taşımaya karar vermişti.



30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde bir sonraki hedef için Heat'i seçmesinin nedeninden bahsetti:



"Hep burada oynama fırsatım olursa, mükemmel uyum sağlayacağımı hissetmiştimdir. Eğer fırsat sunulursa, bundan yararlanmam gerektiğini biliyordum. Heyecanlıyım çünkü mükemmel bir uyum olduğumu hissediyorum. Miami Heat oyuncusu olmanın ne demek olduğunu ve bu kültürün bir parçası olmak için gereken tutku ve bağlılığı hepimiz biliyoruz.



Bence ekibimiz gerçekten çok iyi olacak. Miami'nin ve bunun gibi harika bir kültürün parçası olmaktan heyecan duyuyorum. İstendiğimi hissettim."



