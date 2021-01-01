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Bradley: "Diğer takımlar alınmasın ama, Warriors ligin en iyilerinden"

Golden State Warriors guardı Avery Bradley, Warriors ekibinin "baştan aşağıya NBA'deki en iyi organizasyonlardan biri" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors guardı Avery Bradley, Warriors ekibinin "baştan aşağıya NBA'deki en iyi organizasyonlardan biri" olduğunu söyledi.

Los Angeles Lakers ile 2020'de şampiyonluk kazandıktan sonra kısa bir süre Miami Heat forması giymiş olan Bradley, şimdi bünyesinde bulunduğu Warriors ekibinin diğer NBA takımlarına göre kalitesi hakkında yorum yaptı.

NBC Sports'tan Warriors'ın muhabiri Kerith Burke, Bradley'nin yorumlarını attığı tweet'te şu şekilde paylaştı:

"Avery Bradley daha önce bulunduğu diğer NBA takımlarına 'alınmasınlar ama' diyerek, Golden State'in 'baştan aşağıya NBA'deki en iyi organizasyonlardan biri' olduğunu söyledi."


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