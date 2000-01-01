Bradley Beal'ın oyununu bir sonraki seviyeye taşıyan şey neydi?

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, oyununu bir sonraki seviyeye taşıyan büyük değişikliği açıkladı.



Beal, koronavirüs pandemisi nedeniyle sezon askıya alınana kadar NBA kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyordu. Wizards yıldızı 57 maçta ortalama 30.5 sayı, 6.1 asist, 4.2 ribaund ve 1.2 top çalma ile oynuyordu.



Peki Beal'ın parlamasına ne sebep oldu? 26 yaşındaki yıldız, bu hafta The Athletic'den Fred Katz'e şöyle yanıt verdi:



"Başka bir şeyin benim için işe yaradığını hissediyorum. Doğrusu, oyun üzerine olan düşünce tarzımı değiştirdim. Sadece daha agresif oynuyordum. Düşünce yapım, sahadaki en iyi oyuncu olduğum üzerineydi, ve bunu sergilemem gerektiğini düşünüyordum."



Wizards, 2019-20 sezonunun devamı için Disney World'e davet edilen takımlardan biriydi, bu yüzden Beal rakamlarını yükseltme fırsatına sahip olacak.



Ama bu seviyesini koruyabilir mi? Florida Üniversitesi çıkışlı guard, öyle düşünüyor:



"Bence sürdürülebilir. Bence başarımın sebebi, oyun oynama şeklimi değiştirmemden ötürü. Çünkü artık sahanın her tarafında öylece koşmuyorum. Doğrudan konuya giriyorum, yapmam gerekeni yapıyorum. Benim için bir başka önemli şey de, serbest atış çizgisine gidebilmekti. Ve bunun oyunumu çok daha fazla açtığını hissediyorum."



Beal şu anda sekizinci NBA sezonunda ve kariyerinde maç başına 21.0 sayı, 4.0 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarına sahip.



