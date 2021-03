"Bradley Beal'ı, bu yaz beş takım kovalayacak!" iddiası

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ı, önümüzdeki yaz döneminde beş takımın kovalayacağı bildirildi.



Beal, tüm sezon takas söylentilerini umursamama konusunda elinden gelenin en iyisini yapmış olsa da, bu durum, takımların kendisini bu yaz muhtemel bir anlaşmanın merkezinde olarak görmesini engellemiyor.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, Boston Celtics, New York Knicks, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Toronto Raptors ekiplerinin, bir sonraki yaz döneminde Beal'ı Wizards'tan almaya çalışacaklarını bildirdi.



2022-23 sezonu için kontratında opsiyonu bulunan Beal, takımda uzun vadeli olarak kalmaya devam edeceğinin garantisini vermezse, Wizards'ın kendisi için bir takas arayabileceğine kesin gözüyle bakılıyor.