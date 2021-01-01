Bradley Beal'a gına geldi!: "Sıkıntı, savunmamızda!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takımının savunmadaki yetersizliğine büyük tepki gösterdi.



Wizards, dokuz maçta 119.2 sayı ortalaması yakalıyor olsa da, aynı zamanda ortalama 122.1 sayı yiyor.



Beal, Wizards'ın dün gece 107-116'lık skorla Boston Celtics'e yenilmesinin ardından şunları söyledi:



"Sıkıntı, savunmamızda. Ama neden böyle olduğunu bilmiyorum. Şu noktada, park halindeki bir arabayı bile savunacak durumda değiliz."



Sezona sıcak bir başlangıç yapan Beal, maç başına 35.0 sayı ortalaması yakalayarak bu alanda lider konumda yer alıyor.



Sezondaki erken bireysel başarılarına rağmen Beal, en iyi performanslarından bazıları takımın mağlubiyetlerinde geldiği için de bu durumla ilgili memnuniyetsizliğini belirtmişti.



Wizards ekibi savunmadaki sıkıntılarını düzeltmenin bir yolunu bulamazsa, halihazırda yedi mağlubiyeti bulunan takım için sezon oldukça uzun olabilir.



