Bradley Beal, sezonun devamında olmayacak!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, omuz sakatlığından dolayı NBA'in Orlando'daki sezon devamında oynamayacağı açıklandı.



Beal'ın durumu son birkaç hafta boyunca belirsiz kalmıştı.



Kararın, Wizards Sporcu Bakımı ve Performansı Şefi Daniel Medina, Wizards Ortopedisti Dr. Wiemi Douoguih, Beal ve temsilcisi ile tam istişarede verildiği belirtildi.



Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, şunları söyledi:



"Bradley, oynamaya hazır olmak için mümkün olan her şeyi yaptı, ancak bireysel antrenmanlarını yakından izledikten sonra, Orlando'da yaklaşan sezonda oynamamasının ve daha fazla sakatlanma riskinden kaçınmasının en iyisi olduğu sonucuna vardık. Her ne kadar sakatlığıyla sezonun çoğunluğunu oynayabilse de, Mart ayından bugüne kadarki boşluk, hepimizi görmeye alışkın olduğumuz son derece yüksek seviyede performans göstermeye hazır olacak kadar rahat hissettirmedi ve Orlando'daki maçlara katılmamanın doğru karar olduğunu kabul ettirdi."



Wizards'ın aynı zamanda Davis Bertans olmadan da devam edeceği biliniyor.



