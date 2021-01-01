Bradley Beal bu gece kadro dışı, dinlenecek

Washington Wizards, takımın yıldızı Bradley Beal'in bu gece dinlenmek için New York Knicks'e karşı oynamayacağını duyurdu.



Wizards şu anda 27 gün içinde 16 maç oynayacağı bir takvimin ortasında yer alıyor.



Beal'ın bu gece dinlenmesinin, kendisine arka arkaya üç gün izin yapma şansı vereceği ve bu şansı, Şubat ayında başka türlü hiçbir şekilde elde edemeyeceği bildirildi.



27 yaşındaki oyuncu, bu sezon bir maç hariç takımın tüm maçlarında oynamıştı ve NBA'de maç başına oynanan dakika sıralamasında 35.3 ile 16'ncı sırada yer alıyor.



Beal, 32.8 ortalama ile sayı kralı olduğu sezonda, ayrıca 5.0 ribaund, 4.5 asist ve 1.3 top çalma istatistiklerine sahip.



