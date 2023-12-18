Bradley Beal, birkaç hafta parkelerden uzak kalacak

Phoenix Suns'ın yıldızı Bradley Beal'ın ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bradley Beal, birkaç hafta parkelerden uzak kalacak
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18 Aralık 2023 13:36
Son güncelleme 18 Aralık 2023 13:43
Phoenix Suns'ın yıldızı Bradley Beal'ın ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

The Athletic'ten Shams Charania, geçtiğimiz Cuma günü New York Knicks'e yenildiği maçta sakatlanan Beal'ın ayak bileğinde ciddi bir hasar olmadığını söyledi.

Bu yaz Washington Wizards'tan Phoenix'e katıldığından bu yana yalnızca altı maçta forma giyebilen Beal, maç başına 14,7 sayı ortalamasıyla çaylak yılından bu yana en düşük sayı ortalamasını yakalıyordu.

Büyük ölçüde oyuncu sağlığı sorunları nedeniyle Phoenix, büyük beklentilerle girdiği sezonda 14-12'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.

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