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"Bradley Beal, 76ers'a gitmek istiyor" iddiası!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Philadelphia 76ers'a gitmeye çalıştığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Philadelphia 76ers'a gitmeye çalıştığı öne sürüldü.

Eski NBA oyuncusu Andrew Bogut, Beal'ın 76ers'a gitmeye çalıştı iddiasında bulundu:

"NBA'deki bu duruma oldukça yakın olan bazı insanlardan oldukça büyük bir söylenti duydum: Philly'de Büyük üçlü planı. Brad Beal'ın, Harden ve Embiid ile bu yaz Philadelphia'da bir araya gelmeye çalıştığını söyleyenler var. Philly, açıkçası, uzunca bir süredir Tobias Harris'ten kurtulmaya çalışıyordu.

Ve bence, şu anda maaş tavanında boşluk yaratmak için daha da zor durumdalar. Büyük olasılıkla Philly ile bir imza ve takas işlemi yapılması gerekecek. Ancak Philly'de üç büyük oluşursa şaşırmayın. Konuşulan şey bu."

Washington'da onuncu sezonunda olan ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış olan Beal, bu yıl 23.2 sayı, 4.7 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları yakalamıştı ve önümüzdeki sezon için sözleşmesinde 36 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.


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