Bradley Beal 1 hafta daha yok!

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ın, bileğindeki sakatlık sebebiyle bir hafta daha parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre Wizards, Beal'ı el bileğindeki sakatlık nedeniyle bir hafta daha kadro dışı bırakacak..



Beal'ın, burkulan sol bileği nedeniyle geçtiğimiz Pazartesi günü Wizards'ın bir sonraki iki maçını kaçıracağı duyurulmuştu.



Beal, geçen hafta Washington'ın Memphis Grizzlies'e 115-95 mağlup olduğu maçın üçüncü periyodunda sakatlanmıştı.



28 yaşındaki oyuncu, Wizards formasıyla 22.1 sayı, 4.2 asist ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.



