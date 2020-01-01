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Brad Wanamaker, Warriors'a katıldı!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, serbest oyuncu Brad Wanamaker, Golden State Warriors'a katılmak için tek yıllık 2.25 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, serbest oyuncu Brad Wanamaker, Golden State Warriors'a katılmak için tek yıllık 2.25 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etti.

Wanamaker'ın Stephen Curry'nin yedeği olarak önemli süre alması bekleniyor.

Önceki sezon Boston Celtics'in benchinde önemli bir rol üstlenen 31 yaşındaki oyuncu, 71 normal sezon maçında 6.9 sayı, 2.0 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalamış ve ardından 17 playoff maçında ise 4.9 sayı, 2.0 ribaund ve 1.8 asist istatistikleri elde etmişti.


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