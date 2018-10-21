"GALATASARAY'A İLK GELDİĞİM HAFTAYDI..."

O SEZON GALATASARAY KADROSUNDAKİ KALECİLER

Galatasaray'da 1995/96 sezonunda forma giyen Amerikalı kaleci Brad Friedel, ABD Futbol Efsaneleri arasına girmesinin ardından Türkiye'deki anılarıyla ilgili de konuştu."Kariyerimin ilk yıllarıydı. Galatasaray'a imza atmıştım. İstanbul hakkında pek bir bilgim yoktu, Galatasaray hakkında doğru düzgün bilgilerim yoktu. Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Eğer bu derbide oynadıysanız, o ortama rağmen ayakta kalabilip futbol oynadıysanız, dünyanın herhangi bir yerinde hayatta kalabilirsiniz."Galatasaray'da ilk haftamdı. Soyunma odasına gittim ve oturdum. O dönemler Türkiye'de bir takımda en fazla 3 yabancı bulunabiliyordu. Bir tane yerli oyuncu yanıma geldi, elini omzuma koydu ve az olan İngilizcesi ile bana, "Şuradakini görüyor musun, o benim en yakın arkadaşım." dedi. Oradaki kaleciydi. Sonra, "Burada istenmiyorsun, burada sana ihtiyaç yok!" dedi ve yanımdan kalktı. Bana böyle hoşgeldin denmişti.1995 yılında Galatasaray'a transfer olan Brad Friedel, 1 Türkiye Kupası başarısı yaşadı. Friedel'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde kadroda yerli olarak Hayrettin Demirbaş, Nezih Boloğlu, Volkan Kilimci yer alıyordu.