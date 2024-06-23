Brad Friedel'den Copa America çıkarması

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, iki yıldız futbolcu üzerine yoğunlaştı.
Bu anlamda operasyonu ise geçtiğimiz haftalarda danışman olarak göreve başlayan Brad Friedel yürütüyor.
İLK HEDEF DI MARIA
Hedefteki ilk isim daha önce de birçok kez gündeme gelen Angel Di Maria... Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın formasını giyen Arjantinli süperstarın kontratı sona erdi fakat yeni adresi henüz belli olmadı.
Şu anda Arjantin Milli Takımı ile birlikte Copa America için ABD'de bulunan 36 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif yapılacak. Buna göre Kara Kartal'ın şartları ve hedefleri Di Maria'ya anlatılacak.
Di Maria, ilerleyen yaşına rağmen geçtiğimiz sezon 48 maçta 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 de gol pası verdi.
İKİNCİ HEDEF KOLOMBİYALI SOL BEK
Brad Friedel'in, Copa America'da görüşme yapacağı bir diğer isim ise Johan Mojica… Kolombiyalı sol bek, geçtiğimiz sezonu Osasuna'da kiralık olarak geçirdi. Kulübü Villarreal'e geri dönen 31 yaşındaki sol bekin, kontratı ise 2026 yılında sona eriyor.
Ancak İspanyol ekibi, deneyimli savunmacı ile yola devam etmeye pek sıcak bakmıyor. Bu yüzden Copa America sonrasında Mojica'nın, yeni adresini belirlemek istediği bilgisine ulaşıldı.
BRONCKHORST ÇOK İSTİYOR
Tam da bu noktada Friedel'in, devreye girip, iki isme de Siyah-Beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor. Söz konusu iki futbolcuyu teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da çok istediği öğrenildi.
Mojica, sol bek olmasına rağmen oldukça hücumcu bir oyuncu. Kolombiyalı, görev verilmesi halinde sol kanatta forma giyebiliyor.
Bu anlamda operasyonu ise geçtiğimiz haftalarda danışman olarak göreve başlayan Brad Friedel yürütüyor.
İLK HEDEF DI MARIA
Hedefteki ilk isim daha önce de birçok kez gündeme gelen Angel Di Maria... Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın formasını giyen Arjantinli süperstarın kontratı sona erdi fakat yeni adresi henüz belli olmadı.
Şu anda Arjantin Milli Takımı ile birlikte Copa America için ABD'de bulunan 36 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif yapılacak. Buna göre Kara Kartal'ın şartları ve hedefleri Di Maria'ya anlatılacak.
Di Maria, ilerleyen yaşına rağmen geçtiğimiz sezon 48 maçta 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 de gol pası verdi.
İKİNCİ HEDEF KOLOMBİYALI SOL BEK
Brad Friedel'in, Copa America'da görüşme yapacağı bir diğer isim ise Johan Mojica… Kolombiyalı sol bek, geçtiğimiz sezonu Osasuna'da kiralık olarak geçirdi. Kulübü Villarreal'e geri dönen 31 yaşındaki sol bekin, kontratı ise 2026 yılında sona eriyor.
Ancak İspanyol ekibi, deneyimli savunmacı ile yola devam etmeye pek sıcak bakmıyor. Bu yüzden Copa America sonrasında Mojica'nın, yeni adresini belirlemek istediği bilgisine ulaşıldı.
BRONCKHORST ÇOK İSTİYOR
Tam da bu noktada Friedel'in, devreye girip, iki isme de Siyah-Beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor. Söz konusu iki futbolcuyu teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da çok istediği öğrenildi.
Mojica, sol bek olmasına rağmen oldukça hücumcu bir oyuncu. Kolombiyalı, görev verilmesi halinde sol kanatta forma giyebiliyor.