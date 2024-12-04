Brad Friedel: 'Beşiktaş'tan komisyon almadım'

Kulüpteki bilgilerin dışarı sızmasından rahatsız. Söyledikleri dışında başka bir konu var mı?



Brad Friedel: "Bunun dışında zor bir durum yoktu. Ben de bunu en iyi şekilde yönetmeye baktım. Kindar biri değilim. Şaka yapmayı, mutlu olmayı ve çok çalışmayı çok seviyorum. Bugün bile Hasan, Kaan, Hüseyin, yönetimdeki hiç kimseyle bir sorun yok."

UDUOKHAI, IMMOBILE TRANSFERİ



Brad Friedel: "Transfer konusunda rakam veremem ama. Çok iyi insanlar ikisi de. Çok yetenekli oyuncular. İkisi de kariyerlerinin ayrı noktalarında. Rafa, Immobile, Mario, Paulista, 4 tane tecrübeli oyuncu getirdik. Diğer 4 oyuncuyu yatırım amacıyla getirdik. Felix güçlü ve iyi bir oyuncu, iyi bir insan. Ciro da aynı şekilde."



"Gio, Kaan ve ben dışında kimseyi toplantıda istemiyordu. Özel bir şey yoktu. Hasan ve Hüseyin tabii ki girebilirdi ama onun dışındakiler giremezdi."

