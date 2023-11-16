BP petrol kimin, hangi ülkenin? Petrol Ofisi BP'yi satın alıyor

Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:* Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam.Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da, "Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olan satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor.Türkiye'de 1912 yılından bu yanafaaliyet gösteren İngiltere merkezli BP'nin ülkemizde 770 adet akaryakıt istasyonu bulunuyor.Mevcut bayi sayısı 1935 olan Petrol Ofisi'nin satın almayla birlikte Türkiye genelinde 2 bin 705 bayisi olacak.BP (British Petroleum), İngiltere merkezli bir enerji şirketidir. 1908 yılında kurulan BP, kökeni İngiltere'ye dayanan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren bir enerji devi olarak tanınır. Dünya genelinde enerji üretimi, rafineri işlemleri, petrol ve doğalgaz keşfi, dağıtımı ve daha birçok alanda faaliyet gösteren BP, enerji sektöründeki lider konumunu uzun yıllardır sürdürmektedir.BP, hem fosil yakıtlarla çalışan enerji santralleri hem de yenilenebilir enerji projeleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Petrol ve doğalgaz rezervlerinin yanı sıra rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyoyakıt gibi temiz enerji kaynaklarına da yatırım yapar.