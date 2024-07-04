'Bozkurt' krizi devam ediyor: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Merih Demiral'ın gol sevinci nedeniyle Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.

'Bozkurt' krizi devam ediyor: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024 maçında 'bozkurt' işareti yapması sonrası patlak veren Ankara-Berlin gerilim devam ediyor.

Türkiye'nin Almanya elçisini dün Dışişleri'ne çağırması sonrası bugün de Berlin aynı adımı attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Merih Demiral'ın gol sevinci nedeniyle Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Demiral, attığı golün ardından 'bozkurt' işaretiyle gol sevincinde bulunmuştu. Demiral'ın gol sevincinde yaptığı bu hareket, Almanya ve işaretin yasak olduğu Avusturya kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.  


 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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