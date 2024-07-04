'Bozkurt' krizi devam ediyor: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024 maçında 'bozkurt' işareti yapması sonrası patlak veren Ankara-Berlin gerilim devam ediyor.Türkiye'nin Almanya elçisini dün Dışişleri'ne çağırması sonrası bugün de Berlin aynı adımı attı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Merih Demiral'ın gol sevinci nedeniyle Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlatmıştı.Demiral, attığı golün ardından 'bozkurt' işaretiyle gol sevincinde bulunmuştu. Demiral'ın gol sevincinde yaptığı bu hareket, Almanya ve işaretin yasak olduğu Avusturya kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.