Bozkırın ortasındaki Yamula Barajı, su sporlarının merkezi olmaya aday

Kayseri'deki Yamula Barajı kıyısına kurulan tesis, bozkırın ortasında kano, yelken, kürek gibi su sporları müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Kocasinan Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı tamamlanan Kuşçu Su Sporları Merkezi, hem su sporlarına ev sahipliği yapacak hem de kamp merkezi olarak hizmet verecek.



Ekipmanların saklanabileceği ve bakımlarının yapılabileceği tesiste, sporcular antrenman da yapabilecek.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine, 85 kilometrekare göl alanıyla Yamula Barajı'nı bir iç deniz olarak nitelendirmenin mümkün olduğunu, kendilerinin de burayı su sporlarının merkezi yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.



Kuşçu Marina bölgesinde önceki yıllarda önemli sportif faaliyetlere ve yarışmalara ev sahipliği yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Yeni etkinlikler yapabilmek için de buradaki altyapımızı güçlendiriyoruz. Su sporları merkezimiz herkesin kano, kürek, yelken gibi farklı etkinliklere katılmasını sağlayacak. Ayrıca kulüp çatısı altında bu faaliyetleri yürütebilecekleri bir mekan haline gelmiş olacak." dedi.



- "Spor merkezinde olması gereken tüm imkanlar var"



Çolakbayrakdar, inşaatın tamamlandığını ve yakın zamanda tesisin resmi açılışını yapacaklarını dile getirerek, Yamula Barajı'nın su sporlarının merkezi olmaya aday olduğunu vurguladı.



Su sporları için alternatif bir tesisi Kayseri'ye kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:



"İç Anadolu'nun ortasında su sporlarını yapmak biraz garip gibi görülebilir. Tesisleşme şartlarıyla bu işe gönül vermiş çok fazla kardeşimizin ilgi duyacağına inanıyoruz. Göl üzerinde burası gibi çalışmalar var ama bu denli, bu kadar kapsamlı, Türkiye müsabakalarının bir ayağının yapılabileceği farklı bir merkez bildiğim kadarıyla yok. Tesisin açılması ve işletilmesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olacağız. Merkezin resmi açılışını da Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yapmayı planlıyoruz. Kano, kürek ve yelken gibi su sporlarında kullanılan ekipmanların saklanabileceği, bakımlarının yapılabileceği, barınak hüviyetini taşıyan bir mekan olacak. Bunun yanında sporcuların kondisyonlarını sağlayabilecekleri, suya çıkmadan önce hazırlık yapabilecekleri bir spor merkezinde olması gereken tüm imkanlar var."





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