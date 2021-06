Bozkır Arslanı Celaleddin ATV HD izle full 4. bölüm 11 Haziran 2021 Cuma

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM CANLI YAYIN TIKLAYIN

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm, atv izleyicilerinden tam not aldı. Büyük beğeniyle takip edilen dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm izle dizinin takipçileriyle buluşuyor.Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Cengizhan'ın karargahına giden Celaleddin, babası Aleaddin'in huzuruna çıktı. Cengizhan hakkında Sultan'a bilgi veren şehzade, "Cengizhan'ın kalabalık ve her zaman savaşa hazır bir ordusu var. Her yerde kulağı var. Her sultanın toprağında gözü var. Bizim topraklarımızda da gözü var" dedi. İkinci bölümde yaşanan heyecandan sonra izleyiciler Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm izle yeni bölüm heyecanını beklemeye koyuldu.Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, "gerçek bir kahraman ve devlet adamı" Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.'Bozkır Arslanı Celaleddin'in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Mendırman Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.