Bozidar Vucicevic: 'Bu seviyeyi korumaya çalışacağız'

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bozidar Vucicevic, takımda gelinen seviyenin sevindirici olduğunu, bunu sonuna kadar korumaya çalışacaklarını belirtti.



CEV Challenge Kupası'nda ve ligde önemli maçlara çıkacak olan Halkbank'ın Sırp pasör çaprazı Bozidar Vucicevic, yaptığı açıklamada, odaklandıkları taktirde her maçtan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.



Vucicevic, Türkiye'ye gelmeden önce Halkbank ve Türk voleybolu hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Fakat Halkbank'ın herkesin oynayamayacağı büyük bir kulüp olduğunu biliyordum." dedi.



Türkiye'de voleybol oynayan, görev yapan arkadaşlarının kendisini yönlendirdiğini aktaran Vucicevic "Türkiye'ye gelir gelmez anladım ki, buradaki oyun çok ciddi bir voleybol ve organizasyon seviyesidir. Her zaman hazır ve dikkatli olmak zorundasınız." diye konuştu.



Halkbank'ın lig ve Challenge Kupası'ndaki serüveninin istenildiği, planlandığı gibi gittiğine vurgu yapan Vucicevic, "Bu sezon bizim için son derece iyi başladı. Yakaladığımız bu seviyeyi son ana kadar korumaya çalışacağız. İşin sırrı sıkı çalışma ve oyuncular arasında iyi bir kimya. Sezon bittiğinde en yukarıda olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Challenge Kupası'ndaki rakipleri Panathinaikos'a saygı duyduklarını da dile getiren Vucicevic, "Bildiğimiz gibi oynarsak, bir sorun yaşamayız, çünkü bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu." yorumunu yaptı.



Ankara'da mutlu olduğunun da altını çizen Bozidar Vucicevic, "Bence Ankara kolayca alışabileceğiniz, yaşayabileceğiniz güzel bir şehir." diyerek sözlerini tamamladı.





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