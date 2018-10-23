Bozbağ: 'Giresunspor'u sahiplenmeyen futbolcular var'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, "Kurduğumuz takım içerisinde bazı arkadaşların Giresun'u ve Giresunspor'u çok sahiplendiklerini düşünmüyorum. Bundan sonra sahiplenenlerle oynayacağız." dedi.
Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresunspor'da işlerin istediği gibi gitmediğini söyledi.
İstedikleri gibi bir ivme yakalayamadıklarını ifade eden Bozbağ, "Tabii bunun birçok sebebi var. Şu anda bir suçlu aramak ya da bazı şeylerin ardından gitme zamanı değil, bazı şeyleri doğru tespit edip ona göre yola devam etme zamanıdır." diye konuştu.
Bozbağ, takımlardaki mali sıkıntıları Giresunspor'un da yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:
"Birçok sponsorumuz vardı ancak kriz nedeniyle hepsi iptal oldu. Şu anda Giresunspor'a federasyon dışında hiçbir gelir gelmiyor. Sezon başından beri yönetici arkadaşlarla beraber topladığımız reklamlar dışında çok fazla bir şey alamadık. Hem mali hem de diğer açıdan gidişatı çok olumlu görmüyorum. Giresunspor'un şu anda ne vergi ne sigorta borcu var. Ancak bunların olmaması şu andaki krizi çok değiştirmiyor."
Takımda sakatlığı bulunan oyunculara değinen Bozbağ, "Sekiz senedir bu kulüpte başkanlık yapıyorum, hayatımda görmediğim bir sakatlık tablosu var takımda. Sağlam olan da sakatlanıyor, sonradan gelen de sakatlanıyor. İlginç bir durum var." ifadelerini kullandı.
Başkan Bozbağ, Giresunspor'un geride kalan hafta İstanbulspor maçının ikinci devresinde şu ana kadar gördüğü en kötü, en isteksiz, en arzusuz futbolu oynadığını vurgulayarak, "Bunun sebeplerini araştıracağız. Sıkıntısı olan arkadaşlar varsa onların sıkıntılarını gidereceğiz. Bunu söylememe gerek yok, sekiz senedir bu işi yapıyoruz. Az çok bir tecrübemiz var. Kurduğumuz takım içerisinde bazı arkadaşların Giresun'u ve Giresunspor'u çok sahiplendiklerini düşünmüyorum. Bundan sonra sahiplenenlerle oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Giresunspor, ligin 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahasında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
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Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresunspor'da işlerin istediği gibi gitmediğini söyledi.
İstedikleri gibi bir ivme yakalayamadıklarını ifade eden Bozbağ, "Tabii bunun birçok sebebi var. Şu anda bir suçlu aramak ya da bazı şeylerin ardından gitme zamanı değil, bazı şeyleri doğru tespit edip ona göre yola devam etme zamanıdır." diye konuştu.
Bozbağ, takımlardaki mali sıkıntıları Giresunspor'un da yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:
"Birçok sponsorumuz vardı ancak kriz nedeniyle hepsi iptal oldu. Şu anda Giresunspor'a federasyon dışında hiçbir gelir gelmiyor. Sezon başından beri yönetici arkadaşlarla beraber topladığımız reklamlar dışında çok fazla bir şey alamadık. Hem mali hem de diğer açıdan gidişatı çok olumlu görmüyorum. Giresunspor'un şu anda ne vergi ne sigorta borcu var. Ancak bunların olmaması şu andaki krizi çok değiştirmiyor."
Takımda sakatlığı bulunan oyunculara değinen Bozbağ, "Sekiz senedir bu kulüpte başkanlık yapıyorum, hayatımda görmediğim bir sakatlık tablosu var takımda. Sağlam olan da sakatlanıyor, sonradan gelen de sakatlanıyor. İlginç bir durum var." ifadelerini kullandı.
Başkan Bozbağ, Giresunspor'un geride kalan hafta İstanbulspor maçının ikinci devresinde şu ana kadar gördüğü en kötü, en isteksiz, en arzusuz futbolu oynadığını vurgulayarak, "Bunun sebeplerini araştıracağız. Sıkıntısı olan arkadaşlar varsa onların sıkıntılarını gidereceğiz. Bunu söylememe gerek yok, sekiz senedir bu işi yapıyoruz. Az çok bir tecrübemiz var. Kurduğumuz takım içerisinde bazı arkadaşların Giresun'u ve Giresunspor'u çok sahiplendiklerini düşünmüyorum. Bundan sonra sahiplenenlerle oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Giresunspor, ligin 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahasında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın