Bozbağ: 'Giresunspor'u sahiplenmeyen futbolcular var'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, "Kurduğumuz takım içerisinde bazı arkadaşların Giresun'u ve Giresunspor'u çok sahiplendiklerini düşünmüyorum. Bundan sonra sahiplenenlerle oynayacağız." dedi.Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresunspor'da işlerin istediği gibi gitmediğini söyledi.İstedikleri gibi bir ivme yakalayamadıklarını ifade eden Bozbağ,diye konuştu.Bozbağ, takımlardaki mali sıkıntıları Giresunspor'un da yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:Takımda sakatlığı bulunan oyunculara değinen Bozbağ, "Sekiz senedir bu kulüpte başkanlık yapıyorum, hayatımda görmediğim bir sakatlık tablosu var takımda. Sağlam olan da sakatlanıyor, sonradan gelen de sakatlanıyor. İlginç bir durum var." ifadelerini kullandı.Başkan Bozbağ, Giresunspor'un geride kalan hafta İstanbulspor maçının ikinci devresinde şu ana kadar gördüğü en kötü, en isteksiz, en arzusuz futbolu oynadığını vurgulayarak,Bunu söylememe gerek yok, sekiz senedir bu işi yapıyoruz. Az çok bir tecrübemiz var. Kurduğumuz takım içerisinde bazı arkadaşların Giresun'u ve Giresunspor'u çok sahiplendiklerini düşünmüyorum. Bundan sonra sahiplenenlerle oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Giresunspor, ligin 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahasında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.