(BOYU KAÇ, YAŞI KAÇ) Aycan Yanaç kimdir kaç yaşındadır?
Survivor All Star 2022 yarışmacısı Aycan Yanaç geçmiş dönemde büyük başarı yakalamış ve yarışmanın fenomenlerinden birisi olmuştu. Aycan Yanaç kimdir, Aycan Yanaç kaç yaşınde nereli Aycan Yanaç boyu kaçtır soruları Survivor 2022 izleyenlerin merak ettiği konuların başında geliyor.
2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç performansı, açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Aycan Yanaç'nın nereli olduğu, Aycan Yanaç mesleği ve doğum yeri, Aycan Yanaç özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Aycan Yanaç'ın boyu 173 cm boyu olduğu tahmin edilmektedir ve Aycan Yanaç'ın kilosu ise 63'tür. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı.
Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:
ÜNLÜLER TAKIMI
Adem Kılıçcı Aycan Yanaç Barış Murat Yağcı Batuhan Karacakaya Birsen Bekgöz Çağan Atakan Arslan Elif Gören Furkan Kızılay Mert Öcal Merve Aydın Nagihan Karadere Sema Aydemir Sercan Yıldırım
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Anıl Berk Baki Ardahan Uzkanbaş Berkan Karabulut Berna Keklikler Evrim Keklik Gizem Kerimoğlu Gökhan Keser Hikmet Tuğsuz Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken Seda Ocak Sude Burcu Yasin Obuz
SURVIVOR 2022 ALL STAR NEDİR?
Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.
Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.
SURVIVOR İLK BÖLÜM NE ZAMAN
2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.