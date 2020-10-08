Boyner'in "Pembe Top Sahada" projesine desteği devam ediyor

Türkiye'nin en sevilen alışveriş destinasyonlarından Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen ve meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçtiğimiz iki yıl olduğu gibi bu yıl da destek veriyor. "Pembe Top Sahada" projesinde Boyner, ekim ayı boyunca yapacağı iletişim çalışmaları ile kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor. Ayrıca boyner.com.tr'de yapılacak Pembe Top satışlarından elde edilen gelir, maddi güçten yoksun kadınların ücretsiz meme kanseri muayeneleri için bağışlanacak.

Haber; Basın Bülteni
Boyner'in 'Pembe Top Sahada' projesine desteği devam ediyor
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08 Ekim 2020 12:33
Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen "Pembe Top Sahada" projesinin yedinci yılında Boyner, bir kez daha destekçiler arasında yerini aldı. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekim ayında gerçekleştirilen proje, meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Boyner.com.tr'de Pembe Top satışı yapılacak

Kadınların en çok ziyaret ettiği alışveriş destinasyonları arasında yer alan Boyner, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de ekim ayı boyunca yapacağı farkındalık çalışmalarıyla "Pembe Top Sahada" projesinin daha fazla kişiye ulaşmasına destek olacak. İnternet mağazası boyner.com.tr'de Pembe Top satışı yapacak olan Boyner, elde edilen geliri ise maddi güçten yoksun kadınların ücretsiz meme kanseri muayenelerinde kullanılmak üzere bu alanda faaliyet göstermeye yetkili kurumlara bağışlayacak.

Boyner, "Pembe Top Sahada" projesine verdiği destekle tüm kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor.



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