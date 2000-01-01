Boylen'ın, Bulls'a dargınlığı yok: "Gelişiyorduk..."

Eski Chicago Bulls koçu Jim Boylen, Bulls'a teşekkür etti ve "gelişme gösteriyorduk" şeklinde konuştu.



Bulls, geçtiğimiz Cuma günü Boylen'ın işine, iki başarısız sezonun ardından son vermişti ve 55 yaşındaki koç, organizasyona karşı hiçbir dargınlığı olmadığını ve takımın ilerlediğini düşündüğünü söyledi.



Boylen, NBC Sports Chicago'dan K.C. Johnson'a verdiği demeçte, "Jerry ve Michael'a (Reinsdorf) destekleri ve bana bir Bull olma fırsatı verdikleri için teşekkürler. Onlarla olan ilişkim sonsuza kadar sürdüreceğim bir şey. Çalışkan ve sadık personelime teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyon için harikaydılar. Beni buraya koçluğa getirdikleri için John (Paxson), (eski genel menajer) Gar (Forman) ve Fred'e (Hoiberg) teşekkür etmek istiyorum. John bir akıl hocası ve bir arkadaş oldu. Ortak hedefimiz, sahanın her iki ucunda da bir oyun tarzı ve sistem kurmaktı. İlerlediğimizi hissediyorum. Gelişiyorduk." ifadelerini kullandı.



TAKIM, SAVUNMADA BİRAZ İYİYE GİTMİŞTİ



Chicago, Boylen'ın görev süresi boyunca, geçtiğimiz sezon 22-43'lük bir derece de dahil 39-84 serisiyle gitmişti. Bulls'un hücumu, kendisinin görev süresinde ligin en kötü hücumu olarak kalsa da, savunmaları yaşam belirtileri göstermişti.



Takım, 2019-20 sezonunu dokuzuncu en iyi savunma derecesiyle (100 posiyon başına 108.9 sayı) tamamlamıştı. Guard Kris Dunn da ayrıca Boylen'in agresif savunma şemalarında gelişim göstermiş ve maç başına top çalmalarda ikinci (2.0) ve top yönü değiştirmelerde de (3.7) dördüncü olmuştu.



"KIZLARIM, BABALARINI ÖZLEDİLER"



Ancak Boylen'ın sonuç eksikliği ve soyunma odasında bağlantı kuramaması, amacına yardımcı olamamıştı. Mayıs ayında basketbol operasyonlarının yeni başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yapılan görüşmelerde, çok sayıda önemli oyuncunun eski koçu eleştirdikleri bildirilmişti.



"Arturas çok saygılıydı. Neden kendi adamını oraya getirmek istediğini anlıyorum. Onu ve Marc Eversley'i tanımaktan gerçekten zevk aldım. Babalarını özleyen 13 ve 15 yaşında kızlarım var. Biraz arabayla gezinti yapacağım ve kendimi bir sonraki fırsata hazırlayacağım."



Eski Chicago Bulls koçu Jim Boylen, Bulls'a teşekkür etti ve "gelişme gösteriyorduk" şeklinde konuştuk.

Bulls, geçtiğimiz Cuma günü Boylen'ın işine, iki başarısız sezonun ardından son vermişti ve 55 yaşındaki koç, organizasyona karşı hiçbir dargınlığı olmadığını ve takımın ilerlediğini düşündüğünü söyledi.

Boylen, NBC Sports Chicago'dan K.C. Johnson'a verdiği demeçte, "Jerry ve Michael'a (Reinsdorf) destekleri ve bana bir Bull olma fırsatı verdikleri için teşekkürler. Onlarla olan ilişkim sonsuza kadar sürdüreceğim bir şey. Çalışkan ve sadık personelime teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyon için harikaydılar. Beni buraya koçluğa getirdikleri için John (Paxson), (eski genel menajer) Gar (Forman) ve Fred'e (Hoiberg) teşekkür etmek istiyorum. John bir akıl hocası ve bir arkadaş oldu. Ortak hedefimiz, sahanın her iki ucunda da bir oyun tarzı ve sistem kurmaktı. İlerlediğimizi hissediyorum. Gelişiyorduk."

Chicago, Boylen'ın görev süresi boyunca, geçtiğimiz sezon 22-43'lük bir derece de dahil 39-84 serisiyle gitmişti. Bulls'un hücumu, kendisinin görev süresinde ligin en kötü hücumu olarak kalsa da, savunmaları yaşam belirtileri göstermişti.

Takım, 2019-20 sezonunu dokuzuncu en iyi savunma derecesiyle (100 posiyon başına 108.9 sayı) tamamlamıştı. Guard Kris Dunn da ayrıca Boylen'in agresif savunma şemalarında gelişim göstermiş ve maç başına top çalmalarda ikinci (2.0) ve top yönü değiştirmelerde de (3.7) dördüncü olmuştu.

Ancak Boylen'ın sonuç eksikliği ve soyunma odasında bağlantı kuramaması, amacına yardımcı olamamıştı. Mayıs ayında basketbol operasyonlarının yeni başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yapılan görüşmelerde, çok sayıda önemli oyuncunun eski koçu eleştirdikleri bildirilmişti.

"Arturas çok saygılıydı. Neden kendi adamını oraya getirmek istediğini anlıyorum. Onu ve Marc Eversley'i tanımaktan gerçekten zevk aldım. Babalarını özleyen 13 ve 15 yaşında kızlarım var. Biraz arabayla gezinti yapacağım ve kendimi bir sonraki fırsata hazırlayacağım."