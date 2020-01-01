Boylen, Markkanen'a: "Topa daha fazla değmek istiyorsan, ribaund al"

Chicago Bulls'un genç oyuncusu Lauri Markkanen, koç Jim Boylen'dan daha fazla top istediğinde, kendisinin ona "daha fazla top istiyorsan, savunma ribauntlarına konsantre ol" dediğini açıkladı.



Markkanen, Bulls'un gelecekteki yıldızlarından biri olarak görülüyor olsa da, bu sezon Finlandiyalı oyuncu için işler karmaşık.



Boylen, United Center'a devrim yaratacağını düşündüğü farklı yöntemlerle gelmişti. Lakin bu devrim şu anda Bulls'un ligdeki en kötü takımlardan biri olmasına neden oldu.



Markkanen Chicago ile iyi işler başarmış olsa da, bu sezon seviyesi biraz düşmüştü. Boylen'ın Lauri'ye çok fazla güvenmediği anlaşılıyor ve rakamlarının geçen yıla göre azaldığı da göz önüne alındığında, bu durum koçun hatası olabilir. Yakın zamanda Fin podcasti Urheilucast ile konuşan Markkanen, burada çeşitli konular hakkında konuştu.



Bu sezon, Boylen'dan hücumla daha fazla iç içe olmasını istediğinde, ona söylediğini şöyle belirtti:



"Son iki sezondur maç başına 80 kez topa değiyordum, bu sezon bu 40'a düştü. Beni yanlış anlamayın, bana da bazı oyunlar çizilmişti, ama durum biraz farklı sadece. Jim Boylen ile konuştuğumda, ribaund almaya nasıl odaklanmam gerektiği ve sonra da nasıl hızlı hücumu yönetebileceğim hakkında konuşmaya başlamıştık. Ama 40 savunma ribaundı almak, gerçekten zor."



Markkanen geçen sene 15.3 atış denemesinden yaparken, bu sezon bu 11.8'e gerilemişti.



