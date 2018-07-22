Böyle şaka mı olur! Pes artık!

Pilottan arkadaşına ölümcül şaka!

22 Temmuz 2018 11:47
Böyle şaka mı olur! Pes artık!
Pilottan arkadaşına ölümcül şaka!


Diğer Haberler

Castillo'nun talihsizlik peşini bırakmıyor Trabzonspor

Castillo'nun talihsizlik peşini bırakmıyor
Bursapor, Olcan için teklifini yaptı! Türkiye Transferler

Bursapor, Olcan için teklifini yaptı!
4'e 1 pozisyonda tarihi baştan yazan kaleci Sosyal Medya Dedikoduları

4'e 1 pozisyonda tarihi baştan yazan kaleci
Rizespor'dan Tunay Torun seferi Türkiye Transferler

Rizespor'dan Tunay Torun seferi
Rizespor'un genç stoperi çok iddialı Rizespor

Rizespor'un genç stoperi çok iddialı
Fenerbahçe'nin planına, Lazio engeli! Transferler

Fenerbahçe'nin planına, Lazio engeli!
Bursaspor'da yaprak dökümü Türkiye Transferler

Bursaspor'da yaprak dökümü
Paraşütle atlarken havada bayılırsanız ne olur? Sosyal Medya Dedikoduları

Paraşütle atlarken havada bayılırsanız ne olur?
Bucaspor 5 gündür antrenman yapamıyor Spor Toto 3. Lig

Bucaspor 5 gündür antrenman yapamıyor
Daha fazla göster
1

Canlı yayında Yerry Mina için açıklama! ''Görüştük''
2

Cengiz Ünder'in Roma'daki yeni rakibi Malcolm!
3

Galatasaray'dan Gomis resti; "Teklifleri değerlendirin"
4

Galatasaray için Robinho iddiası!
5

Bayern Münih, Gonzalo Higuain yarışına katıldı!
6

Drogba'dan Gervinho'ya Galatasaray önerisi!
7

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: "İyi bir forvet arıyoruz"
8

Fenerbahçe'nin Max Meyer planı! Kritik tarih...
9

Galatasaray'a Lionel Carole piyangosu
10

Barcelona'nın Wilian ısrarı sürüyor! Üçüncü teklif...
yukarı ok