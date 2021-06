Böyle hayal etmemiştik...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki son mücadelesinde İsviçre ile karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 3-1'lik skorla kaybetti ve turnuvaya puansız veda etti.



Milli Takımımızın tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Haris Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Xherdan Shaqiri attı.



Milli Takımımız puan alamadan turnuvaya veda ederken İsviçre ise 4 puanla en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi umut edecek.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.



Şenol Güneş, Galler karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ın yerine, İsviçre maçında Mert Müldür, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, orta sahada Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.



Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu yer aldı.



Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve sakatlığı bulunan Umut Meraş ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.



ABDÜLKADİR ÖMÜR, 3 MAÇTA DA KADROYA GİREMEDİ



A Milli Takımın 26 kişilik aday kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür, İtalya ve Galler karşılaşmalarının ardından İsviçre karşılaşmasının da maç kadrosunda yer almadı. Abdülkadir üç maçın da kadrosuna giremeyen tek isim oldu. Ay-yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz ise İsviçre karşılaşmasında yedekler arasında yer alarak, ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.



BAKÜ'DE BÜYÜK DESTEK



Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı.



Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.



İYİ BAŞLAMIŞKEN GOLÜ YEDİK



Milli Takımımız, turnuvadaki en iyi performanslardan birini İsviçre'ye karşı ilk 5 dakikada gösterdi. Arka arkaya ataklar yapan Millilerimiz'de Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Kaan Ayhan ile üç kez kaleyi de yokladık.



Bu 5 dakikalık bölümün ardından İsviçre, ilk atağında golü buldu. Zuber'in pasıyla topla buluşan Haris Seferovic'in, ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluştu.



MORAL BOZUKLUĞU VE 2-0



Bu golden sonra İsviçre, oyunun kontrolünü daha fazla aldı. Moral bozukluğu oyununa da yansıyan Millilerimiz, topu tutamaya ve paslaşamamaya başladı. İsviçre'nin üst üste atakları sonrası 26'da skor 2-0'a geldi.



Steven Zuber'in pasıyla topla buluşan Xherdan Shaqiri'nin, ceza yayında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kaleye gönderdiği düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan sağ üst köşede ağlarla buluştu.



İSYAN EDEN TEK İSİM MERT MÜLDÜR



Milli Takımızda Mert Müldür, oyunuyla ve isyanıyla ilk yarının son 20 dakikalık bölümünde dikkat çeken isim oldu. İsviçre ise net gol fırsatları yakalasa da skor değişmedi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İKİNCİ YARIYA UMDUĞUMUZ GİBİ BAŞLAYAMADIK



İkinci yarının başında da İsviçre oyuna hakim olan taraf oldu. Millİ Takımımız bir türlü organize olamazken, İsviçre ise oldukça rahat bir şekilde kalemize gelip pozisyonlar bulmaya devam etti.



İRFAN CAN KAHVECİ, TEK GOLÜMÜZÜ ATTI



Şenol Güneş oyuna ilk müdahalesini yapmaya hazırlanırken İrfan Can Kahveci, turnuvadaki tek golümüzü kaydetti.



Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin, şık hareketler sonrasında ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Yann Sommer'in sağından üst köşede ağlarla buluştu.



Bu golden sonra Ozan Tufan ve Kaan Ayhan oyundan çıktı, yerine Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu dahil oldu. İrfan Can'ın değişikliği ise gol sonrası iptal edildi.



XHERDAN SHAQIRI UMUTLARIMIZI TÜKETTİ



Milli Takımımız beraberlik golü için yüklenirken kontratak sonrasında kalesinde 3. golü gördü. Zuber'in sol kanattan yerden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Xherdan Shaqiri, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



BÖYLE Mİ OLACAKTI



Son bölümde farkı azaltmak ve oyuna ortak olmak için Millilerimiz baskı yapsa da başarılı olamadı. Kenan Karaman, Orkun Kökçü ve Dorukhan Toköz de oyuna dahil oldu ancak skor değişmedi.



Millilerimiz, büyük umutlarla gittiği EURO'ye puan alamadan veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakika A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Embolo, ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

60. dakikada Seferovic, ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutu, kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

62. dakikada A Milli Takım farkı 1'e indirdi. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla İsviçre ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, ayak içiyle köşeye çok sert bir top gönderdi ve fileleri havalandırdı: 2-1.

68. dakikada İsviçre farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen İsviçre atağında, Zuber penaltı noktası üzerine yerden sert bir top gönderdi. Shaqiri boş pozisyonda bu topa sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

77. dakikada İsviçre, ay-yıldızlı ekibin ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Xhaka'nın kullandığı frikikte top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

79. dakikada milli takım etkili geldi. Cengiz, rakip yarı sahada buluştuğu topla kaleye yöneldi. Cengiz ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90. dakikada milli takım gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde top ters tarafa açıldı. Yusuf'un penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Sommer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer (Dk. 90+1 Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (Dk. 85 Benito), Shaqiri (Dk. 75 Vargas), Embolo (Dk. 85 Mehmedi), Seferovic (Dk. 75 Gavranovic)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 63 Okay Yokuşlu), Ozan Tufan (Dk. 63 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 80 Kenan Karaman), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 85 Dorukhan Toköz), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Orkun Kökçü), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 6 Seferovic, Dk. 26 ve 68 Shaqiri (İsviçre), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 75 Zeki Çelik, Dk. 76 Çağlar Söyüncü (Türkiye), Dk. 78 Xhaka (İsviçre)