UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile perşembe günü karşılaşacak Trabzonspor'dan kaptan Uğurcan Çakır ile tüm taraftarlara bir çağrı geldi.



Uğurcan Çakır, paylaşılan videoda tüm taraftarları Basel maçına davet etti. Milli kaleci, "Basel ile oynamak zorunda olduğumuz maça renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un paylaşımına önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray ve Beşiktaş'tan da destek geldi.



Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve HepBirlikte orada olacağız!" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray, "Yaralarımızı hep birlikte saralım! Gelin HepBirlikte bordo mavi olalım!" sözlerine yer verdi. Beşiktaş ise, "Gelin, yaralarımızı HepBirlikte saralım, tüm Türkiye bordo mavi olalım!" mesajını paylaştı.



Trabzonspor, daha sonra iki takımın paylaşımlarını alıntıladı ve, "Biz beraberiz" sözlerini kullandı.



