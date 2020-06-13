Boyd ve Diaby'e Beşiktaş taraftarından tepki

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden Tyler Boyd ve Diaby'e büyük tepki gösterdi.
Antalyaspor karşısında Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de görevlendirilen Boyd ve Diaby, Antalyaspor karşısındaki performanslarıyla adeta siyah-beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu.
Antalyaspor karşısında %100 iki net pozisyondan yararlanamayan Boyd'a tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ilk yarısının ardından düzenlenen "Oyundan kim çıkmalı" anketinde %55 oranında Boyd ve %40 oranında da Diaby'e oy verdi.
Maçın ikinci yarısına başlarken Diaby'i kenera alan Sergen Yalçın, 65. dakikada ise Tyler Boyd'u kenera alarak Lens ve N'Koudou'yu oyuna aldı.
Antalyaspor karşısında Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de görevlendirilen Boyd ve Diaby, Antalyaspor karşısındaki performanslarıyla adeta siyah-beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu.
Antalyaspor karşısında %100 iki net pozisyondan yararlanamayan Boyd'a tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ilk yarısının ardından düzenlenen "Oyundan kim çıkmalı" anketinde %55 oranında Boyd ve %40 oranında da Diaby'e oy verdi.
Maçın ikinci yarısına başlarken Diaby'i kenera alan Sergen Yalçın, 65. dakikada ise Tyler Boyd'u kenera alarak Lens ve N'Koudou'yu oyuna aldı.