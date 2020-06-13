Boyd ve Diaby'e Beşiktaş taraftarından tepki

Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Diaby ve Boyd'a Antalyaspor karşısındaki performansından dolayı tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Boyd ve Diaby'e Beşiktaş taraftarından tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2020 22:37
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden Tyler Boyd ve Diaby'e büyük tepki gösterdi.

Antalyaspor karşısında Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de görevlendirilen Boyd ve Diaby, Antalyaspor karşısındaki performanslarıyla adeta siyah-beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu.

Antalyaspor karşısında %100 iki net pozisyondan yararlanamayan Boyd'a tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ilk yarısının ardından düzenlenen "Oyundan kim çıkmalı" anketinde %55 oranında Boyd ve %40 oranında da Diaby'e oy verdi.

Maçın ikinci yarısına başlarken Diaby'i kenera alan Sergen Yalçın, 65. dakikada ise Tyler Boyd'u kenera alarak Lens ve N'Koudou'yu oyuna aldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için