Boyd ve Diaby'e Beşiktaş taraftarından tepki

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden Tyler Boyd ve Diaby'e büyük tepki gösterdi.



Antalyaspor karşısında Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de görevlendirilen Boyd ve Diaby, Antalyaspor karşısındaki performanslarıyla adeta siyah-beyazlı taraftarlara saç baş yoldurdu.



Antalyaspor karşısında %100 iki net pozisyondan yararlanamayan Boyd'a tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ilk yarısının ardından düzenlenen "Oyundan kim çıkmalı" anketinde %55 oranında Boyd ve %40 oranında da Diaby'e oy verdi.



Maçın ikinci yarısına başlarken Diaby'i kenera alan Sergen Yalçın, 65. dakikada ise Tyler Boyd'u kenera alarak Lens ve N'Koudou'yu oyuna aldı.



