Bowlingde yılın atışı (!)

Bowling her ne kadar zararsız, sakin bir spor gibi gözükse de işin iç yüzü öyle değil.

23 Temmuz 2018 12:31
Bowlingde yılın atışı (!)
Bowling her ne kadar zararsız, sakin bir spor gibi gözükse de işin iç yüzü öyle değil.


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