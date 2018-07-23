Bowlingde yılın atışı (!)

Bowling her ne kadar zararsız, sakin bir spor gibi gözükse de işin iç yüzü öyle değil.







İLGİLİ VİDEO Bowling her ne kadar zararsız, sakin bir spor gibi gözükse de işin iç yüzü öyle değil.

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