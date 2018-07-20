Bowlingde yılın atışı

Bowling her ne kadar zararsız, sakin bir spor gibi gözükse de işin iç yüzü öyle değil.

20 Temmuz 2018 14:08
Bowlingde yılın atışı
Bowling her ne kadar zararsız, sakin bir spor gibi gözükse de işin iç yüzü öyle değil.


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