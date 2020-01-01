Bowen: "Nets'in Popovich'e ilgisi, sandığımızdan daha fazla!"

Eski San Antonio Spurs forveti Bruce Bowen, "Brooklyn Nets'in Gregg Popovich'e düşündüğümüzden daha fazla ilgisi var" şeklinde konuştu.



Bowen'a göre Popovich, 23 yıldan sonra San Antonio'dan ayrılma tercihini yapabilir:



"Dört ay önce bunu ilk duyduğumda, Pop'ın San Antonio gibi, topluluğunda, organizasyonda ve basketbol oyununda birçok şey yaptığı bir yeri terk etmesinin mümkün olmadığını düşünmüştüm."



"Ama bir şeyler duymaya devam ettikçe, bunun belki de düşündüğümüzden daha canlı olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Ben bu noktaya, düşündüğüm belirli bir perspektiften yola çıkarak geldim. Ama açıkçası, Brooklyn'de genel menajer olan Sean Marks'ın eski koçlarından birinin peşine düşmesi, yapılması doğru bir hamle."



Geçtiğimiz yaz Marks, Nets'in süperstar ikili Kevin Durant ve Kyrie Irving ile sözleşme imzalamaları üzerine hamlelerinde, oldukça etkili olmuştu.



