Bournemouth'tan Newcastle United'a büyük sürpriz!

Premier Lig'in 12. hafta maçında Bournemouth, sahasında Newcastle United'ı Dominic Solanke'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bournemouth'tan Newcastle United'a büyük sürpriz!
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11 Kasım 2023 22:30
Premier Lig'in 12. hafta maçında Bournemouth ile Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Vitaliy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bournemouth 2-0 kazandı. 

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 60 ve 73. dakikalarda Dominic Solanke kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 9'a yükselterek kendisini küme düşme hattından üst sıraya attı. Newcastle United 20 puanda kaldı. 

Bournemouth, önümüzdeki maç haftasında Sheffield United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Chelsea ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek. 

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