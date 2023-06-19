Bournemouth'ta Gary O'Neil dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth, teknik direktör Gary O'Neil'i görevden aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımın teknik direktörü Gary O'Neil ile yollarımızı ayırdığımızı doğruluyoruz." denildi.
Bournemouth, O'Neil ile geçen sezon, Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 10 galibiyet alarak sezonu 15. sırada bitirdi.
İngiliz kulübü, yeni teknik direktör atamasının yakında açıklanacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımın teknik direktörü Gary O'Neil ile yollarımızı ayırdığımızı doğruluyoruz." denildi.
Bournemouth, O'Neil ile geçen sezon, Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 10 galibiyet alarak sezonu 15. sırada bitirdi.
İngiliz kulübü, yeni teknik direktör atamasının yakında açıklanacağını duyurdu.
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