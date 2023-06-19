Bournemouth'ta Gary O'Neil dönemi sona erdi

Bournemouth, teknik direktör Gary O'Neil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bournemouth'ta Gary O'Neil dönemi sona erdi
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19 Haziran 2023 16:28
Son güncelleme 19 Haziran 2023 16:31
İngiltere Premier Lig takımı Bournemouth, teknik direktör Gary O'Neil'i görevden aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımın teknik direktörü Gary O'Neil ile yollarımızı ayırdığımızı doğruluyoruz." denildi.

Bournemouth, O'Neil ile geçen sezon, Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 10 galibiyet alarak sezonu 15. sırada bitirdi.

İngiliz kulübü, yeni teknik direktör atamasının yakında açıklanacağını duyurdu.

 
 
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