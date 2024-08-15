Bournemouth, Evanilson'u kadrosuna katıyor

Premier Lig ekibi Bournemouth, Tottenham'a transfer olan Dominic Solanke'nin yerini doldurmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Evanilson transferi için Porto ile anlaşma sağladı.



Bournemouth, bu transfer için Porto'ya 47 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede Porto'nun sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkı da olacak.



Evanilson'un kısa süre içerisinde Bournemouth için sağlık kontrolünden geçmesi ve yeni takımına katılması bekleniyor.



2020 yılından bu yana Porto'da oynayan 24 yaşındaki Evanilson, Portekiz temsilcisinde sahaya çıktığı 154 maçta 60 gol attı ve 21 asist yaptı.





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