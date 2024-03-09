İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Bournemouth, sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.



Sheffield United, 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson ile 2-0 öne geçti. Bournemouth, 74. dakikada Dango Ouattara ile farkı bire indirdi.



Bournemouth'a puanı getiren golü 62. dakikada oyuna dahil olan Enes Ünal attı. 90+2'de fileleri havalandıran milli futbolcu, Premier Lig'deki ilk golünü attı.



Bournemouth'ta Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Bournemouth 32, Sheffield United 14 puana yükseldi.



Bournemouth, ligde bir sonraki maçında sahasında Everton'ı ağırlayacak. Sheffield United, evinde Fulham ile karşı karşıya gelecek.



Premier Lig'de 18.00 seansında alınan diğer sonuçlar şu şekilde:



Wolves 2-1 Fulham

Crystal Palace 1-1 Luton Town





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