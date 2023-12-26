Bournemounth evinde rahat kazandı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Bournemounth evinde ağırladığı Fulham'ı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bournemounth evinde rahat kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2023 20:07
İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Bournemounth sahasında konuk ettiği Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Bournemounth'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Justin Kluivert, 62. dakikada Dominic Solanke ve 90+3. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.

Bournemounth aldığı bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Fulham ise 21 puanda kaldı.

Bournemounth bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Fulham ise sahasında Arsenal'i konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery