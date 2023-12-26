İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Bournemounth sahasında konuk ettiği Fulham'ı 3-0 mağlup etti.



Bournemounth'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Justin Kluivert, 62. dakikada Dominic Solanke ve 90+3. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.



Bournemounth aldığı bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Fulham ise 21 puanda kaldı.



Bournemounth bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Fulham ise sahasında Arsenal'i konuk edecek.





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