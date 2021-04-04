Boupendza'ya talimat engeli!

Gabon Milli Takımı'na katılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza'nın testi negatif çıkmasına rağmen dünkü karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı. Boupendza iki gün önce teste girmediği için sahadaki yerini alamadığı ortaya çıktı.

Haber; Milliyet
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Boupendza'ya talimat engeli!
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04 Nisan 2021 10:55
Gabon Milli Takımı'na katılan ve buradaki koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza'nın testi negatif çıkmasına rağmen dünkü karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs ile ilgili talimatının 7. maddesinde, "Tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde görev yapacak görevlileri ile top toplayıcılara, her müsabakadan 2 gün önce (MG-2) Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi yaptırılması zorunludur" yazması işleri bozdu.

Boupendza iki gün önce teste girmediği içini sahada yer alamadı.


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