"Boupendza'nın sonucu negatif, G.Saray maçında oynayabilir"

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Aaron Boupendza hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Boupendza'nın sonucu negatif, G.Saray maçında oynayabilir'
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01 Nisan 2021 20:12
Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahalarında yapacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Rahmi Vardı "Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı. 12-13 saat yolculuk sonrası Cuma gecesi gelecek. Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek." dedi.

Hatayspor yöneticisi ayrıca "Galatasaray maçı için hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. İnşallah Galatasaray'ı yeneceğiz ve şehrimize sevinç yaşatacağız" ifadelerini kullandı.



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