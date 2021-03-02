Boupendza'nın elinde çatlak! Sivasspor maçında yok

Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek.

Haber; AA
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Boupendza'nın elinde çatlak! Sivasspor maçında yok
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02 Mart 2021 13:37
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza  maçta takımdaki yerlerini alamayacak.



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