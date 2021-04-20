Hatayspor

Süper Lig'in 36. dakikasında Hatayspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-2 kazandı.Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 19. ve 68. dakikalarda Boupendza ile 55. dakikada Diouf'tan geldi. Antalyaspor'un sayılarını ise 46. dakikada Amilton ve 87. dakikada Fredy kaydetti. Boupendza bu gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti.Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Hatyspor 53 puanda kalırken, son 5 maçta 4. yenilgisini alan Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ceza sahası içindeki sert şutunu kaleci Munir'in müdahalesi sonrasında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.11. dakikada ceza sahası dışından Aabid'in şutu kaleci Boffin'den sekti, dönen topu Tarore tamamladı ancak kaleci Boffin gole izin vermedi.19. dakikadaöne geçti. Aabid'in sol kanattan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-032. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Boupendza'nın sert şutu defans oyuncularına çarparak dışarı çıktı.46. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Amilton, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı, kaleci Munir'i çalımlayan Amilton topu boş kaleye gönderdi. 1-155. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Bahattin Şimşek, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-160. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza'nın sert şutu kaleci Boffin'den döndü. Dönen topu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.65. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası önünde topu lan Mert Yılmaz'ın şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.68. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Boupendza'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu. 3-173. dakikada Fredy'in ceza sahası sol köşesinden kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden topu kaleci Munir uzanarak dışarı çıkardı.86. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Akintola'nın eline çarpması sonrası hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Fredy, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2Antakya AtatürkBahattin Şimşek, İsmail Şencan, Samet ÇiçekMunir, Santos, Katranis, Billong, Popov, Riberio, Boupendza (Dk. 90 Kamara), Akintola, Aabid (Dk. 84 Sackey), Traore (Dk.59 Muhammet Mert), DioufBoffin, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Naldo, Fredy, Serdar Gürler, Doğukan Sinik (Dk. 54 Orgill), Amilton, Hakan Özmert (Dk. 28 Ufuk Akyol), PodolskiDk. 19 ve Dk. 68 Boupendza, Dk. 55 Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor) Dk. 46 Amilton, Dk. 86 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 90+2 Riberio, Dk. 90+5 Diouf