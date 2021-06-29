Boupendza'nın yeni adresi Serie A oluyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine giren, Krasnodar'a transferi son anda yatan Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor. Hatayspor, Serie A ekibi Atalanta ile başarılı forvetin transferinde anlaşma sağlamak üzere.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Boupendza'nın yeni adresi Serie A oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2021 09:48
Gabon basını Boupendza için birçok iddia ortaya attı. Başarılı futbolcu için Atalanta, Fiorentina ve Arsenal'in devrede olduğu aktarıldı. Gabon Media Time'da yer alan habere göre Boupendza için özellikle Atalanta'nın ısrarcı olduğu ifade edildi.

DEĞERİNİ YÜZDE 1800'E KATLADI

Haberde Aaron Boupendza'nın değerini yüzde 1800 kadar artırdığı ve Atalanta ile Fiorentina'nın dikkatini çektiği belirtildi. Boupendza'nın da İtalya'ya transfer olmak istediği ifade edildi.

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Hatayspor, Boupendza için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Atalanta ile Hatayspor arasında görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

ARSENAL DE DEVREDE İDDİASI

Aaron Boupendza için Arsenal'in de devrede olduğu iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Aubameyang'ın Boupendza için olumlu referans olduğu ifadeleri yer almıştı. Boupendza için Atalanta ile Hatayspor görüşme gerçekleştiriyor.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.