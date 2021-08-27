Boupendza'nın transferi resmen açıklandı

Hatayspor, Aaron Boupendza'nın Al-Arabi'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boupendza'nın transferi resmen açıklandı
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27 Ağustos 2021 01:12
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.


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