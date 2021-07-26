Boupendza için transfer açıklaması!

Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza hakkında açıklamalarda bulundu.

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Boupendza için transfer açıklaması!
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26 Temmuz 2021 15:00
Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferi ile uzun zamandır gürdemi meşgul eden Boupendza ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Aaron Boupendza'nın başta transferinin aylardır konuşulduğunu belirten Savaş, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Boupendza tekliflerin olduğunu belirterek, "Boupendza, Hatayspor'dan büyük bir futbolcu değil. Boupendza satılacaksa bizim çıkarlarımız uygun şartlarda satılır"

Hataysöz


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