Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferi ile uzun zamandır gürdemi meşgul eden Boupendza ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.



Aaron Boupendza'nın başta transferinin aylardır konuşulduğunu belirten Savaş, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Boupendza tekliflerin olduğunu belirterek, "Boupendza, Hatayspor'dan büyük bir futbolcu değil. Boupendza satılacaksa bizim çıkarlarımız uygun şartlarda satılır"



Hataysöz



